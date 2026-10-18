கம கமக்கும் சாத்துார் சேவு: பாரம்பரியமாக நிலைத்து நிற்கும் சுவை
கம கமக்கும் சாத்துார் சேவு: பாரம்பரியமாக நிலைத்து நிற்கும் சுவை
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
சா த்துார் என்றாலே காராச்சேவு ஞாபகத்திற்கு வந்து விடும். அந்த அளவிற்கு காராச்சேவு உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்றது.
சாத்துாரில் விளையும் வத்தல் மற்றும் வைப்பாற்று தண்ணீர் தான் காராச்சேவு சுவைக்கு காரணம் என மக்கள் கூறுகின்றனர். 40 முதல் 50 ஆண்டுகளாக காராச்சேவு மக்களின் மனங்களில் குடியிருந்து வருகிறது. சென்னை, திருச்சி, கோவை மட்டுமின்றி தென் தமிழகம் முழுவதும் காராச்சேவு சாத்துாரில் தயாரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.
சாத்துாரில் உள்ள சேவு கடைகளில் பல்வேறு வகையான சேவுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. சீனிச்சேவு, மண்டை வெல்லம் சேவு, கருப்பட்டி சேவு போன்றவை தற்போது தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சாத்துார் சுற்று பகுதி விவசாயிகள் வத்தல், பருத்தி, உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக சாத்துார் கமிஷன் கடைகளுக்கு வந்தால் அவர்கள் திரும்பி செல்லும் போது இந்த சேவு வகைகளை தவறாமல் வாங்கிச் சென்று தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வழங்கி வருகின்றனர்.
சாத்துாரில் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவுக்கடை நடத்தி வரும் செந்தில்குமார் கூறியதாவது: சேவு என்பது காரமாக இருக்கும். நயமான கடலை மாவு, நயமான அரிசி மாவு, மிளகு, சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயம், வத்தல் பொடி, பூண்டு இவை சேர்த்து தயாரிக்கிறோம். நடப்புச் சேவு நயமான கடலை மாவு , நயமான அரிசி மாவு, ஓமம், பூண்டு வத்தல் காயம் சேர்த்து சுத்தமான கடலை எண்ணெயில் பொறித்து தயாரிக்கிறோம்.
அஞ்சறைப் பெட்டியில் உள்ள ஓமம் பூண்டு காயம் போன்றவை சேர்க்கப்படுவதால் சேவு உடலுக்கு நல்லது. மதியம் உணவுக்கு மட்டுமின்றி இரவு உணவிற்கும் சேவு வைத்து சாப்பிடுவது மக்களின் வழக்கமாக உள்ளது. சாத்துாரில் வசிக்கும் மக்கள் வெளியூரில் வசிக்கும் தங்கள் உறவினர்களுக்கு சேவு வாங்கி பார்சலில் பல்வேறு ஊர்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்புகின்றனர். பண்டிகை நாட்களில் மக்கள் சேவு வாங்குவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.