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சென்னை: இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள், சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப, மாதந்தோறும் முதல் தேதி, உள்நாட்டில் சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலைகளில் மாற்றம் செய்கின்றன.
சென்னையில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விலை இன்று (நவம்பர் 01) 11 ரூபாய் உயர்ந்து ரூ.3,016.50க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இம்மாதமும், வீட்டு காஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றம் செய்யப்படாமல், 957.50 ரூபாயாகவே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வணிக பயன்பாட்டிற்கான காஸ் சிலிண்டர் விலை 11 ரூபாய் அதிகரிப்பு
வணிக பயன்பாட்டிற்கான காஸ் சிலிண்டர் விலை 11 ரூபாய் அதிகரிப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 08:49 AM
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சென்னை: இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள், சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப, மாதந்தோறும் முதல் தேதி, உள்நாட்டில் சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலைகளில் மாற்றம் செய்கின்றன.
சென்னையில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விலை இன்று (நவம்பர் 01) 11 ரூபாய் உயர்ந்து ரூ.3,016.50க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இம்மாதமும், வீட்டு காஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றம் செய்யப்படாமல், 957.50 ரூபாயாகவே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.