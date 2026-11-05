மின் வாரியத்திற்கு பேட்டரி சேமிப்பு மின்சாரம் அரசு முடிவுக்கு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எதிர்ப்பு
மின் வாரியத்திற்கு பேட்டரி சேமிப்பு மின்சாரம் அரசு முடிவுக்கு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:15 PM
சென்னை: தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள, ‘பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ்’ திட்ட ஊக்குவிப்பு கொள்கையில், ‘பேட்டரியில் சேமிக்கப்படும் மின்சாரத்தை, மின் வாரியம் கொள்முதல் செய்யும்’ என தெரிவித்துள்ளதற்கு, மின் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
தமிழகத்தில், தனியார் நிறுவனங்கள், தங்களின் சொந்த மின் பயன்பாட்டிற்காவும், மின் வாரியத்திற்கு மின்சாரத்தை விற்கவும், காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்கள் அமைத்துள்ளன. அவற்றில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரம், உடனே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இனி, அந்த மின்சாரம், அதிக திறன் பேட்டரியில் சேமிக்கப்பட்டு, மாலை 6:00 மணி முதல் நான்கு மணி நேரம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தில் தனியார் நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்வதை ஊக்குவிக்க, ‘தமிழக பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் கொள்கை – 2026’ஐ அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, ஒரு மெகாவாட்டுக்கு மேற்பட்ட, சூரியசக்தி மின் திட்டங்களில் நிறுவப்பட்ட, மின் உற்பத்தி திறனில் குறைந்தது, 10 சவீதம் அல்லது நான்கு மணி நேரம், மின்சாரத்தை சேமிக்கும் திறனுடன், ‘பேட்டரி ஸ்டோரேஜ்’ வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள சூரியசக்தி, காற்றாலை, மின் திட்டங்களிலும் அமைக்கலாம். பேட்டரியில் சேமிக்கும் மின்சாரத்தை, மின் வாரியம் கொள்முதல் செய்யும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, மின் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
இது குறித்து, புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க முதன்மை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் இதுவரை தனியார் நிறுவனங்கள் தான், காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்கள் அமைத்துள்ளன. புதிய கொள்கையின் படி, அந்த மின் நிலையங்களுடன், ‘பேட்டரி ஸ்டோரேஜ்’ திட்டத்தில், தனியார் நிறுவனங்கள், முதலீடு செய்ய உள்ளன. ஆனால், பேட்டரியில் சேமிக்கும் மின்சாரத்தை, அந்த நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தாமல், மின் வாரியத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை, எப்படி ஏற்க முடியும்.
பேட்டரியில் சேமிக்கும் மின்சாரத்தை, மின் வாரியம் என்ன விலைக்கு வாங்கும் என்ற விபரம் கூட தெரிவிக்கப்படவில்லை. அப்படி இருக்கும் போது, மின் வாரியத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை ஏற்க முடியாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.