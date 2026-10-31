காய்ச்சலுக்கு சிறுமி பலி

UPDATED : அக் 31, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:36 PM
தாராபுரம்: தாராபுரத்தில் காய்ச்சலுக்கு, 6 வயது சிறுமி உயிரிழந்தார். மேலும், ஆறு பேர் தீவிர காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம், வதம்பச்சேரியைச் சேர்ந்தவர் விஸ்வநாதன் – பார்வதி தம்பதி. இவர்களது, 6 வயது மகள் ஜெயஸ்ரீ, அதே பகுதியில் உள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளியில், ஒன்றாம் வகுப்பு படித்தார்.
சமீபத்தில் சிறுமிக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டதால், பழனி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, மூன்று நாட்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் காய்ச்சல் கட்டுக்குள் வராததால், தாராபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
அங்கும் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படாததால், தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிறுமி ஜெயஸ்ரீ நேற்று உயிரிழந்தார்.
இதற்கிடையே, தீவிர காய்ச்சல் காரணமாக மேலும், ஆறு பேர் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, சுகாதாரத் துறையினர் அப்பகுதியில் சுகாதாரப் பணிகள், மருத்துவ முகாம் உள்ளிட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.