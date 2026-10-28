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‘கிரானைட்’ வீரமணியின் கார் டிரைவர்களைஅடையாளம் காட்டிய சிறுமி

‘கிரானைட்’ வீரமணியின் கார் டிரைவர்களைஅடையாளம் காட்டிய சிறுமி

UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM

ADDED : அக் 28, 2026 09:56 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM ADDED : அக் 28, 2026 09:56 PM

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சென்னை: ‘கிரானைட்’ வீரமணி, 85, கூறியபடி, அவரிடம் அழைத்துச் சென்ற கார் டிரைவர்களை, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி ஒருவர் அடையாளம் காட்டினார்.

சிறுமியரை பாலியல் வன்முறை செய்ததது தொடர்பாக, கிரானைட் வீரமணி கைதாகி, சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் மீதான குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருந்த தோழி சாந்தி, 61, உட்பட ஏழு பேரும் கைதாகி உள்ளனர்.

இவர்களில் வீரமணியிடம், 23 ஆண்டுகளாக கார் டிரைவராக பணிபுரிந்து வந்த லாசர், பாபு மற்றும் பார்த்திபன் ஆகியோரும் கைதாகி உள்ளனர். இவர்கள், சிறுமியரை மூளைச்சலவை செய்து, வீரமணியிடம் அழைத்துச் சென்றது, போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி ஒருவரை, புழல் மத்திய சிறைக்கு, சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார் நேற்று அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அடையாள அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது. அப்போது, அதற்கான பிரத்யேக அறையில் இருந்து, சிறுமி அந்த மூன்று டிரைவர்களையும் அடையாளம் காட்டி உள்ளார்.

போலீசார் கூறுகையில், ‘வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மீது, விசாரணை தீவிரமாக நடக்கிறது. விரைவில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய உள்ளோம்’ என்றனர்.

ஜான் பாண்டியனிடம்


எஸ்.ஐ.டி., விசாரணை
‘கிரானைட்’ வீரமணி மீதான ‘போக்சோ’ வழக்கு தொடர்பாக, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியனிடம், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
வீரமணி விவகாரத்தில், ஜான் பாண்டியனை வைத்து பேரம் நடந்ததாக, தமிழக காங்கிரஸ் எஸ்.சி., பிரிவு ரஞ்சன்குமார், 49, குற்றம்சாட்டி இருந்தார். இதுகுறித்து, சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகளிடமும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இதையடுத்து, விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி ஜான்பாண்டியனுக்கு ‘சம்மன்’ அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, கடந்த சனிக் கிழமை அன்று விசாரணைக்கு ஆஜரானார். அவரிடம் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதுடன், வீடியோ பதிவும் செய்யப்பட்டது.



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