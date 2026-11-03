திருமணம் செய்வதாக கூறி பெண்ணை மதம் மாற்றிய காதலர் வேறு பெண்ணை திருமணம் செய்ததால் காதலி தற்கொலை
திருமணம் செய்வதாக கூறி பெண்ணை மதம் மாற்றிய காதலர் வேறு பெண்ணை திருமணம் செய்ததால் காதலி தற்கொலை
ADDED : நவ 03, 2026 04:19 AM
ADDED : நவ 03, 2026 04:19 AM
ஆத்துார்: காதலித்த பெண்ணை திருமணம் செய்வதற்காக மதம் மாற்றிய நிலையில், வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ததால், காதலித்த பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
சேலம் மாவட்டம், தலைவாசல் அருகே சாத்தப்பாடி திருவள்ளுவர் நகரை சேர்ந்தவர் விஜயசாந்தி, 25. பட்டதாரியான இவர், சென்னையில், மொபைல் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அருகே, பரிகம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தானியல், 25, சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார்.
இவர்கள், ஆத்துார் அரசு கல்லுாரியில் படிக்கும்போதே இருவரும் காதலித்த நிலையில், இருவரும் சென்னையில் பணிபுரிந்து வந்ததால், ஒன்றாக வாழ்ந்தனர். இந்நிலையில், கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறினால் தான், திருமணம் செய்வதாக தானியல் கூறியதால், விஜயசாந்தியும், கிறிஸ்துவ பாதிரியாரிடம் சென்று, கிறிஸ்தவ முறைப்படி அந்த மதத்தில் இணைந்தார்.
ஒரு வாரத்திற்கு முன், சென்னையில் இருந்து இருவரும் ஊருக்கு வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த, 31ல், தானியல் வேறு ஒரு பெண்ணை, ஹிந்து முறைப்படி கோவிலில் திருமணம் செய்தது தெரிந்தது. இதில், மனமுடைந்த விஜயசாந்தி, நேற்று முன்தினம், வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தார்.
நேற்று மதியம், 12:30 மணியளவில் விஜயசாந்தியின் உறவினர்கள், ஆத்துார் டவுன் போலீசில், ‘காதலித்த பெண்ணை மதம் மாற வைத்து, வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துள்ள தானியலை கைது செய்ய வேண்டும். இருவரும் குடும்பம் நடத்தியதால் விஜயசாந்தி கர்ப்பமாக இருந்துள்ளார்’ என, கூறியுள்ளனர்.
அதற்கு போலீசார், ‘தற்போது திருமணம் செய்த புகைப்படம் ஏ.ஐ., ஆக இருக்கலாம்’ என, அலட்சியமாக கூறியதாக மதியம், 1:30 மணியளவில், டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன், விஜயசாந்தியின் உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஆத்துார் டி.எஸ்.பி., சத்யராஜ் பேச்சு நடத்தி, பிரேத பரிசோதனைக்கு பின், புகார் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, உறுதியளித்தார். அதன்பின் அவர்கள் கலைந்து சென்றனர். ஆத்துார் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘விஜயசாந்தியை மதம் மாற்றிய பின், திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்தது குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது. பிரேத பரிசோதனையில் தான், விஜயசாந்தி கர்ப்பமாக இருந்தாரா என்பது தெரியவரும். தானியலை கைது செய்யும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது’ என்றனர்.