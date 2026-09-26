தெய்வம், தர்மம், தேசம் என்ற மூன்றையும் இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் ஆர்ஆர்.கோபால்ஜி பேச்சு
தெய்வம், தர்மம், தேசம் என்ற மூன்றையும் இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் ஆர்ஆர்.கோபால்ஜி பேச்சு
ADDED : செப் 26, 2026 11:30 PM
சென்னை: ''தெய்வம், தர்மம், தேசம் ஆகியவற்றை இளைஞர்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்,'' என, தமிழக விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பின் தலைவர் ஆர்ஆர்.கோபால்ஜி தெரிவித்தார்.
'தமிழ் முற்றம்' அமைப்பின் சார்பில், அதன் நிறுவனர், மறைந்த வேதாந்தம்ஜியை நினைவுகூரும் வகையில், 'நினைவரங்கம்' நிகழ்ச்சி, சென்னை தி.நகரில் உள்ள வேதாந்த பவனில் நேற்று நடந்தது.
இதில், ஆர்ஆர்.கோபால்ஜி பேசியதாவது:
தமிழும், தமிழ் மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளுமான தெய்வம், தர்மம், தேசமும் பின்னிப் பிணைந்தவை. ஆனால், தமிழ் என்பது குறிப்பிட்ட அரசியல் இயக்கங்களுக்கே சொந்தமானது என்ற மாயத் தோற்றம் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. அதை மாற்றி, தமிழின் ஆன்மிகம், பண்பாடு, அறம், தேச சிந்தனையை, இளைய தலைமுறையிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
இன்றைய இளைஞர்களிடம் தமிழ் பேசும் முறை மாறி வருகிறது. சுருக்கமான வார்த்தைகள், 'வாட்ஸாப் தமிழ்' என, மொழியின் பயன்பாடு மாறினாலும், தமிழின் மீதும், அதன் பண்பாட்டின் மீதும் ஆர்வம் கொண்ட இளைஞர்கள் ஏராளமாக உள்ளனர்; அவர்களை ஒருங்கிணைத்து, தமிழகம் முழுதும் செயல்படும் ஒரு அமைப்பாக, 'தமிழ் முற்றம்' உருவாக வேண்டும்.
தெய்வம், தர்மம், தேசம் என்ற மூன்று கருத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாணவர்களையும், இளைஞர்களையும் தயார்படுத்த வேண்டும்.
ஆன்மிகம் என்பது வழிபாட்டுடன் மட்டும் முடிவதல்ல. தர்மம், நாம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதையும், நம் தெய்வங்கள் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் சிறப்பையும் இளைஞர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஆன்மிகம் மற்றும் தேச சிந்தனை கொண்ட பேச்சாளர்கள், கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை குழுவாக ஒருங்கிணைத்து, நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும்.
நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்கும் வகையில் திட்டங்களை உருவாக்கி, அவற்றை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இதற்காக நல்ல குழுவை உருவாக்கி, இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட வேண்டும்.
இப்பணியையே வேதாந்தம்ஜி செய்தார். அவரிடம் சிறிது பேசினால், நம் மனதில் தேச சிந்தனையை விதைத்து விடுவார்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
'அமுத சுரபி' மாத இதழ் ஆசிரியர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் பேசுகையில், ''தீண்டாமை போன்ற கொடுமைகள், ஹிந்து சமயத்தின் அடிப்படை போதனைகளில் கிடையாது என்பதை, அனைவரும் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
''சமூகத்தில் ஊடுருவிய தவறான நடைமுறைகளை, சமயத்தின் அடிப்படை கொள்கையாக கருதக்கூடாது,'' என்றார்.
'கவிதை உறவு' மாத இதழ் ஆசிரியர் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், ''இந்திய பாரம்பரியத்தையும், ஆன்மிக மரபுகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும். நாட்டின் பல்வேறு ஆன்மிக, பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரிய அடையாளங்களை பாதுகாப்பது அனைவரின் கடமை,'' என்றார்.