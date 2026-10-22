தங்கம் விலை சவரணுக்கு ரூ.1,240 குறைவு

ADDED : அக் 22, 2026 07:29 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், இன்று (அக்.,22) ஒரே நாளில் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 1,240 ரூபாய் சரிவடைந்தது.
தமிழகத்தில் நேற்று (அக்.,21), 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,390 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,07,120 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 230 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 155 ரூபாய் குறைந்து, 13,235 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 1,240 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,05,880 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
வெள்ளி கிராமுக்கு ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 225 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 2.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, சென்னை தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் ஜெயந்திலால் சலானி கூறியதாவது:
அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கியான, ‘பெடரல்’ வங்கியின் கூட்டம், அடுத்த வாரம் நடக்க உள்ளது. அதில், வட்டி விகிதங்கள் தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. இதனால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யாமல், பொறுமை காத்து வருகின்றனர்.
அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது. இதுபோன்ற காரணங்களால், உள்நாட்டு சந்தையில் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. இந்த விலை குறைவு, அடுத்த மாதம் மூன்றாவது வாரம் வரை நீடிக்கும். அதற்கு பின், தங்கம் விலை படிப்படியாக உயரக்கூடும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.