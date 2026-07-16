﻿ தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 குறைவு 

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று தங்கம் விலை, சவரனுக்கு, 240 ரூபாய் குறைந்தது.
த மிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,180 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,05,440 ரூபாய்க்கும் விற் பனையானது.
வெள்ளி கிராம், 240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 30 ரூபாய் குறைந்து, 13,150 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
சவரனுக்கு, 240 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,05,200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:20 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று தங்கம் விலை, சவரனுக்கு, 240 ரூபாய் குறைந்தது.
த மிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,180 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,05,440 ரூபாய்க்கும் விற் பனையானது.
வெள்ளி கிராம், 240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 30 ரூபாய் குறைந்து, 13,150 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
சவரனுக்கு, 240 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,05,200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.