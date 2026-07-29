﻿ தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.480 குறைவு

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன் தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 13,215 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1,05,720 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 235 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு 60 ரூபாய் குறைந்து, 13,155 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவ ரனுக்கு 480 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,05,240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:12 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன் தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 13,215 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1,05,720 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 235 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு 60 ரூபாய் குறைந்து, 13,155 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவ ரனுக்கு 480 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,05,240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.