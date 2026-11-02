தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.360 உயர்வு

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சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை, 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,730 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,01,840 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளி கிராம், 200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று (நவ.,2), தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 45 ரூபாய் உயர்ந்து, 12,775 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. சவரனுக்கு, 360 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,02,200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
ADDED : நவ 02, 2026 08:19 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை, 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,730 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,01,840 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளி கிராம், 200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று (நவ.,2), தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 45 ரூபாய் உயர்ந்து, 12,775 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. சவரனுக்கு, 360 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,02,200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.