தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.760 உயர்வு

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு 760 ரூபாய் உயர்ந்தது.
தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை, 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 13 ஆயிரத்து 160 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1 லட்சத்து 5,280 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 205 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கம் சந்தைக்கு விடுமுறை. அன்று, முந்தைய நாள் விலையிலேயே ஆபரணங்கள் விற்பனையாகின.
நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு 95 ரூபாய் உயர்ந்து, 13 ஆயிரத்து 255 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. சவரனுக்கு 760 ரூபாய் அதிகரித்து, 1 லட்சத்து 6,040 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:44 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு 760 ரூபாய் உயர்ந்தது.
தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை, 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 13 ஆயிரத்து 160 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1 லட்சத்து 5,280 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 205 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கம் சந்தைக்கு விடுமுறை. அன்று, முந்தைய நாள் விலையிலேயே ஆபரணங்கள் விற்பனையாகின.
நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு 95 ரூபாய் உயர்ந்து, 13 ஆயிரத்து 255 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. சவரனுக்கு 760 ரூபாய் அதிகரித்து, 1 லட்சத்து 6,040 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.