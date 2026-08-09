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﻿ தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.520 உயர்வு

﻿ தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.520 உயர்வு

ADDED : ஆக 09, 2026 02:21 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:21 AM

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சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 520 ரூபாய் உயர்ந்தது.

தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,900 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1, 11,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 250 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 65 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,965 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

சவரனுக்கு, 520 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,11,720 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

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