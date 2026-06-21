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﻿ தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்வு 

﻿ தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்வு 

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:26 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:26 AM

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று, தங்கம் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்தது.

தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 13,150 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1,05,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனை யானது.

வெள்ளி கிராம், 235 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு 70 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,220 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு 560 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,05,760 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

வெள்ளி கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து, 240 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி கிலோவுக்கு 5,000 ரூபாய் அதிகரித்து, 2.40 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

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