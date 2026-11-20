ADDED : நவ 20, 2026 08:19 PM
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை, இன்று (நவ.,20) ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 3,760 ரூபாய் சரிவடைந்து, 92 ஆயிரத்து 80 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
சர்வதேச நிலவரங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று (நவ.,19), 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 11 ஆயிரத்து 980 ரூபாய்க்கும், சவரன் 95 ஆயிரத்து 840 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 180 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று ஒரே நாளில், தங்கம் விலை கிராமுக்கு 470 ரூபாய் குறைந்து, 11 ஆயிரத்து 510 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு 3,760 ரூபாய் சரிவடைந்து, 92 ஆயிரத்து 80 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
வெள்ளி கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து, 175 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. கிலோவுக்கு 5,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1.75 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
கடந்த 2025 நவம்பரில் சவரன் தங்கம் விலை சராசரியாக 92 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்தது. கடந்த ஜன., 29ல் சவரன் 1.34 லட்சம் ரூபாயாக உச்சத்தை எட்டியது. தங்கம் விலை குறைந்தாலும், 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழ் குறையவில்லை. இம்மாதத்தில் அதன் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. ஓராண்டுக்கு பின், தற்போது சவரன் 92 ஆயிரத்து 80 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.