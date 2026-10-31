தங்கம் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் ரூ.2,480 குறைவு

ADDED : அக் 31, 2026 06:51 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று (அக்.,31) ஒரே நாளில், ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 2,480 ரூபாய் சரிவடைந்தது. கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் சவரனுக்கு, 7,840 குறைந்துள்ளது.
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று (அக்.,30), 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,040 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,04,320 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளி கிராம், 210 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 310 ரூபாய் குறைந்து, 12,730 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 2,480 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,01,840 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
வெள்ளி கிராமுக்கு, 10 ரூபாய் குறைந்து, 200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. கிலோவுக்கு, 10,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
கடந்த செப்., 30ல் தங்கம் சவரன், 1,09,680 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இதையடுத்து, ஒரு மாதத்தில் மட்டும் சவரனுக்கு, 7,840 ரூபாய் சரிவடைந்துள்ளது.