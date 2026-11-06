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தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,960 குறைவு

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,960 குறைவு

ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM

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ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று (நவ.,6) தங்கம் விலை, சவரனுக்கு, 1,960 ரூபாய் சரிவடைந்தது.

சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் கடந்த சில தினங்களாக தங்கம் விலை அதிகரித்தது. நேற்று (நவ.,5), 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,385 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,07,080 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 210 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 245 ரூபாய் குறைந்து, 13,140 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 1,960 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,05,120 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி கிராமுக்கு ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 205 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 2.05 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

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