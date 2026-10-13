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தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.280 குறைவு

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.280 குறைவு

UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 13, 2026 07:38 PM

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UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 13, 2026 07:38 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம், கிராம் 13,720 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1 லட்சத்து 9,760 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 245 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 35 ரூபாய் குறைந்து, 13,685 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 280 ரூபாய் சரிவடைந்து, ஒரு லட்சத்து 09,480 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

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