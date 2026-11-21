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சென்னை: தமிழகத்தில், இன்று (நவ.,21) ஆபரண தங்கம் விலை, சவரனுக்கு 360 ரூபாய் குறைந்தது.
சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள், இம்மாதத்தில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதை, பெருமளவில் குறைத்துள்ளனர். இதுபோன்ற காரணங்களால், நம் நாட்டில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவடைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று (நவ.,20), 22 காரட் ஆபரண தங்கம், கிராம், 11,510 ரூபாய்க்கும், சவரன், 92,080 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 175 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 45 ரூபாய் குறைந்து, 11,465 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 360 ரூபாய் சரிவடைந்து, 91,720 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில், இன்று (நவ.,21) ஆபரண தங்கம் விலை, சவரனுக்கு 360 ரூபாய் குறைந்தது.
சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள், இம்மாதத்தில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதை, பெருமளவில் குறைத்துள்ளனர். இதுபோன்ற காரணங்களால், நம் நாட்டில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவடைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று (நவ.,20), 22 காரட் ஆபரண தங்கம், கிராம், 11,510 ரூபாய்க்கும், சவரன், 92,080 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 175 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 45 ரூபாய் குறைந்து, 11,465 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 360 ரூபாய் சரிவடைந்து, 91,720 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.