தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.600 குறைவு

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,590 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,08,720 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 245 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 75 ரூபாய் குறைந்து, 13,515 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 600 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,08,120 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி கிராமுக்கு, ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 240 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:58 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,590 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,08,720 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 245 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 75 ரூபாய் குறைந்து, 13,515 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 600 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,08,120 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி கிராமுக்கு, ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 240 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.