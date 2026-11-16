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சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று (நவ.,16) தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 600 ரூபாய் குறைந்தது.
தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை, 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,615 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,00,920 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளி கிராம், 195 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
ஞாயிற்றுக் கிழமை தங்க சந்தைக்கு விடுமுறை. அன்று, முந்தைய நாள் விலையிலேயே ஆபரணங்கள் விற்பனையாகின. நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 75 ரூபாய் குறைந்து, 12,540 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. சவரனுக்கு, 600 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,00,320 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
வெள்ளி கிராமுக்கு, ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 190 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1.90 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
ADDED : நவ 16, 2026 07:27 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று (நவ.,16) தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 600 ரூபாய் குறைந்தது.
தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை, 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,615 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,00,920 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளி கிராம், 195 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
ஞாயிற்றுக் கிழமை தங்க சந்தைக்கு விடுமுறை. அன்று, முந்தைய நாள் விலையிலேயே ஆபரணங்கள் விற்பனையாகின. நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 75 ரூபாய் குறைந்து, 12,540 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. சவரனுக்கு, 600 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,00,320 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
வெள்ளி கிராமுக்கு, ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 190 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1.90 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.