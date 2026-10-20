தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 குறைவு

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சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் குறைந்தது.
தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,570 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,08,560 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 80 ரூபாய் குறைந்து, 13,490 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் குறைந்து, 1,07,920 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
ADDED : அக் 20, 2026 08:58 PM
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சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் குறைந்தது.
தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,570 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,08,560 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 80 ரூபாய் குறைந்து, 13,490 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 640 ரூபாய் குறைந்து, 1,07,920 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.