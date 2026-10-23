தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,400 குறைவு

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சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு 1,400 ரூபாய் சரிவடைந்தது.
தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 13 ஆயிரத்து 235 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1 லட்சத்து 5,880 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 225 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு 175 ரூபாய் குறைந்து, 13 ஆயிரத்து 60 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு 1,400 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1 லட்சத்து 4,480 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
இம்மாதம் 10ம் தேதி தங்கம் சவரன், 1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 40 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இதை யடுத்து, இரு வாரங்களில் மட்டும் சவரனுக்கு 6,560 ரூபாய் சரிவடைந்துள் ளது.
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:36 PM
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சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு 1,400 ரூபாய் சரிவடைந்தது.
தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் 13 ஆயிரத்து 235 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1 லட்சத்து 5,880 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 225 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு 175 ரூபாய் குறைந்து, 13 ஆயிரத்து 60 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு 1,400 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1 லட்சத்து 4,480 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
இம்மாதம் 10ம் தேதி தங்கம் சவரன், 1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 40 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இதை யடுத்து, இரு வாரங்களில் மட்டும் சவரனுக்கு 6,560 ரூபாய் சரிவடைந்துள் ளது.