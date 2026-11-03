தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 உயர்வு

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,775 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,02,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 25 ரூபாய் உயர்ந்து, 12,800 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 200 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,02,400 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை..
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 12,775 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,02,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 25 ரூபாய் உயர்ந்து, 12,800 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 200 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,02,400 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை..