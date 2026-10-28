கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் கேட்டு காத்திருக்கும் அரசு பஸ் ஊழியர்கள் 5 மாதங்களாக இழுத்தடிப்பு
கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் கேட்டு காத்திருக்கும் அரசு பஸ் ஊழியர்கள் 5 மாதங்களாக இழுத்தடிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
சென்னை: அரசு போக்குவரத்து பணியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் கேட்டு, 10 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். போதிய நிதி இல்லாததால், ஐந்து மாதங்களாக அவர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள எட்டு அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில், 1.13 லட்சம் பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். சென்னை உட்பட, 20 நகரங்களில், அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணியாளர் கூட்டுறவு சிக்கன கடன் சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இவற்றில், 50,000க்கும் மேற்பட்டோர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். ஒவ்வொரும் மாதம்தோறும், 1,100 பணம் செலுத்தி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அதாவது, ஜூன் மற்றும் அக்., மாதங்களில், அதற்கான வட்டி தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், கடன் கேட்டு விண்ணப்பிக்கும் ஊழியர்களுக்கு, சம்பளத்துக்கு ஏற்ப, கடன் வசதி வழங்கி வருகிறது. ஆனால், கடந்த ஐந்து மாதங்களாக, ஆயிரக்கணக்கானோர் கடன் கேட்டு விண்ணப்பித்தும், இன்னும் கடன் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து, போக்குவரத்து ஊழியர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
போக்குவரத்து கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், உறுப்பினர் அட்டையுடன் விண்ணபித்தால், அடுத்த 15 நாட்களில் பணம் கிடைத்து விடும். ஆனால், இந்த முறை பல மாதங்களாக காத்திருந்தும் இன்னும் கடன் கிடைக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து, பணியாளர் கூட்டுறவு சிக்கன கடன் சங்க அலுவலர்களிடம் கேட்டபோது, ‘போக்குவரத்து ஊழியர்களிடம் பிடித்தம் செய்யும் தொகை, நிர்வாகத்திடம் இருந்து எங்களுக்கு முறையாக வருவதில்லை. இதனால், கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது’ என்றனர்.
போக்குவரத்து கழகங்கள்
நிதியின்றி தவிப்பு
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு, ஒவ்வொரு நாளும் டீசல் வாங்குவதற்காக, 16.17 கோடி ரூபாய், பிற பராமரிப்புச் செலவுகளுக்கு 2.35 கோடி ரூபாய் என, மொத்தம் 18.52 கோடி ரூபாய் செலவாகிறது. ஆனால், பஸ்கள் இயக்கத்தின் வழியாக தினமும், 8 கோடி ரூபாய் மட்டுமே கிடைக்கிறது.
இந்த தொகையைக் கொண்டு, அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களால், டீசல் உள்ளிட்ட அன்றாடச் செலவுகளை எவ்வாறு சமாளிக்க முடியும்? டயர் உள்ளிட்ட உதிரிபாகங்கள் வாங்குவதற்கு பணம் இல்லாததால், புதுப்பிக்கப்பட்ட பழைய டயர்களையும், ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட உதிரிபாகங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலைக்கு, அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதே நிலை தொடர்ந்தால், போக்குவரத்துக் கழகங்கள் முடங்கி விடும். எனவே, வெற்றி பயண திட்டத்துக்கான நிதியை அரசே வழங்க வேண்டும்.
- அன்புமணி
தலைவர், பா.ம.க.,