அரசு அலுவலகங்களில் புறக்கணிக்கப்படும் அரசு கேபிள் ‘டிவி’
அரசு அலுவலகங்களில் புறக்கணிக்கப்படும் அரசு கேபிள் ‘டிவி’
UPDATED : நவ 16, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
சென்னை: தமிழக அரசின் சார்பில், குறைந்த கட்டணத்தில், தரமான சேவை வழங்கும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும், ‘தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி’ இணைப்பை, அரசு அலுவலகங்களுக்குப் பெற, அதிகாரிகள் போதிய ஆர்வம் காட்டவில்லை என, புகார் எழுந்துள்ளது.
பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில், கேபிள் ‘டிவி’ மற்றும் அதிவேக இணையதள சேவைகளை வழங்குவதற்காக, தமிழக அரசு சார்பில், அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது.
மாநிலம் முழுதும் லட்சக்கணக்கான வீடுகளில், அரசு கேபிள் டிவி, ‘செட்டாப் பாக்ஸ்கள்’ பயன்பாட்டில் உள்ளன.
ஆனால், அரசின் திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டிய, பல மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகங்கள், தாலுகா அலுவலகங்கள், போலீஸ் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட, முக்கிய அரசு அலுவலகங்களில், அரசு கேபிள் டிவி இணைப்புகள் இல்லை.
அதற்குப் பதிலாக, கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி, தனியார் ‘கேபிள் டிவி’ மற்றும் டி.டி.எச்., இணைப்புகளையே, பல அரசு அலுவலகங்களில் பயன்படுத்துகின்றனர். அரசு அலுவலகங்களிலேயே, அரசு கேபிள் ‘டிவி’ புறக்கணிக்கப்படுவதால், அரசு நிறுவனத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாய், தனியார் நிறுவனங்களுக்குச் செல்கிறது என, தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி ஆப்பரேட்டர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து, அரசு கேபிள் டி.வி., ஆப்பரேட்டர்கள் கூறியதாவது:
தமிழக அரசின் கீழ் இயங்கும் ஒரு நிறுவனத்திற்கு, அரசுத் துறைகள் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். எனவே, அரசு அலுவலகங்களில் உள்ள அனைத்து ‘டிவி’களிலும், அரசு கேபிள் இணைப்பை பயன்படுத்த, தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும். அப்படி செய்தால், அரசு கேபிள் ‘டிவி’ வருவாய் அதிகரிக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.