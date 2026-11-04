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சென்னை: வேலை நிறுத்த போராட்டம் அறிவித்துள்ள, மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களுடன், தொழிலாளர் நலத்துறை அதிகாரிகள், இன்று பேச்சு நடத்த உள்ளனர்.
‘தமிழக மின் வாரியத்தில், 10,000 ஊழியர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நியமனம் செய்யப்பட உள்ள அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும். காலியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்’ என்பது உட்பட, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஒன்பது தொழிற்சங்கத்தினர், வரும், 11ம் தேதி காலை, 6:00 மணி முதல், 12ம் தேதி காலை, 6:00 மணி வரை வேலைநிறுத்தம் செய்யப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, அந்த சங்கங்களின் நிர்வாகிகளுடன் பேச்சு நடத்த, தொழிலாளர் நலத்துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது. சென்னை அண்ணா நகரில், தொழிலாளர் நலத்துறை துணை ஆணையர் முன்னிலையில், இன்று பேச்சு நடத்தப்பட உள்ளது.
மின் வாரிய சங்கங்கள் ‘ஸ்டிரைக்’ பேச்சு நடத்த அரசு அழைப்பு
மின் வாரிய சங்கங்கள் ‘ஸ்டிரைக்’ பேச்சு நடத்த அரசு அழைப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 08:32 PM
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சென்னை: வேலை நிறுத்த போராட்டம் அறிவித்துள்ள, மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களுடன், தொழிலாளர் நலத்துறை அதிகாரிகள், இன்று பேச்சு நடத்த உள்ளனர்.
‘தமிழக மின் வாரியத்தில், 10,000 ஊழியர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நியமனம் செய்யப்பட உள்ள அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும். காலியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்’ என்பது உட்பட, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஒன்பது தொழிற்சங்கத்தினர், வரும், 11ம் தேதி காலை, 6:00 மணி முதல், 12ம் தேதி காலை, 6:00 மணி வரை வேலைநிறுத்தம் செய்யப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, அந்த சங்கங்களின் நிர்வாகிகளுடன் பேச்சு நடத்த, தொழிலாளர் நலத்துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது. சென்னை அண்ணா நகரில், தொழிலாளர் நலத்துறை துணை ஆணையர் முன்னிலையில், இன்று பேச்சு நடத்தப்பட உள்ளது.