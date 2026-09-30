மண் விவகாரத்தில் சம்பந்தமில்லை அரசு ஒப்பந்ததாரர் விளக்கம்
மண் விவகாரத்தில் சம்பந்தமில்லை அரசு ஒப்பந்ததாரர் விளக்கம்
ADDED : செப் 30, 2026 03:03 AM
சென்னை: 'மண் விவகாரத்திற்கும், எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை' என, சென்னை அசோக்நகரை சேர்ந்த பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர் சி.கே.ராஜப்பா தெரிவித்துள்ளார்.
'நீர்வளத்துறையில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த, செம்மண் திருட்டு; அரசுக்கு, 12 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைப்பதில் சிக்கல்' என்ற தலைப்பில், கடந்த, 21ம் தேதி நமது நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
அதில், ராஜப்பா என்பவர் வாயிலாக, பணிகள் எடுக்கப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இது தொடர்பாக, பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர் சி.கே.ராஜப்பா அளித்துள்ள விளக்கம்:
கடந்த, 21ம் தேதி 'தினமலர்' நாளிதழில், 'நீர்வளத்துறையில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த செம்மண் திருட்டு; அரசிற்கு, 12 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைப்பதில் சிக்கல்' என்ற செய்தி வெளியாகி இருந்தது.
அந்த மண் விவகாரத்திற்கும், எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. நீர்வளத்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் செல்வகுமார் வெளியிட்ட ஏல அறிவிப்பில் பங்கேற்று, ஆர்.எம்.கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற நிறுவனம், 11.51 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தை கைப்பற்றியது.
ஆனால், ராஜப்பா வாயிலாக அந்த பணி எடுக்கப்பட்டதாக, சம்மந்தமே இல்லாமல், எனது பெயர் அந்த செய்தியில் இடம் பெற்றுள்ளது. அரசின் நிர்வாகத்தில், நான் எப்போதும் தலையிட்டது இல்லை. அந்த செய்திக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை.
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.