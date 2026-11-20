மத்திய தணிக்கை துறை சுட்டிக்காட்டிய இழப்புகள் விசாரிக்க அரசு முடிவு
மத்திய தணிக்கை துறை சுட்டிக்காட்டிய இழப்புகள் விசாரிக்க அரசு முடிவு
ADDED : நவ 20, 2026 05:08 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:08 AM
சென்னை: கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், வணிக வரி, பத்திரப்பதிவு உள்ளிட்ட துறைகளில், அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு குறித்து, மத்திய தணிக்கை துறை சுட்டிக்காட்டியுள்ள விபரங்கள் அடிப்படையில், விசாரணை நடத்த, தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழக நிதித்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: கடந்த, 2023 மார்ச் நிலவரப்படி, தமிழக மின் வாரிய செயல்பாடு, 'ஜல் ஜீவன்' இயக்கம், மாநில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' திட்டம் உள்ளிட்டவை தொடர்பான ஏழு தணிக்கை அறிக்கைகளை, மத்திய தணிக்கை துறை, கடந்த செப்டம்பரில் சட்டசபையில் சமர்ப்பித்தது.
ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ், வீடுகளில் குழாய் அமைக்கப்பட்டும், மக்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை என, குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்கியது, தரம் குறைந்த நிலக்கரி வாங்கியது போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட இழப்பு, வணிக வரி, பத்திரப்பதிவு துறைகள் வசூல், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தால் ஏற்பட்ட இழப்பு உள்ளிட்ட விபரங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டன.
தணிக்கை துறையின் தகவலை அடிப்படையாக வைத்து, தனி குழு அமைத்து விசாரணை நடத்த, அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இக்குழு அறிக்கை அளித்ததும், இழப்புக்கு காரணமான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அரசில்வாதிகளாக உள்ள ஆட்சியாளர்கள் வற்புறுத்தினாலும் அதிகாரிகள் தவறுகளுக்கு துணை போகக் கூடாது என்பதை உணர்த்துவதே, இந்த ஆய்வின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.