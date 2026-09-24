அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே இந்த மாத சம்பளம் வழங்கப்படும்; தமிழக அரசு
அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே இந்த மாத சம்பளம் வழங்கப்படும்; தமிழக அரசு
ADDED : செப் 24, 2026 06:03 PM
ADDED : செப் 24, 2026 06:03 PM
சென்னை: வங்கிகள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக, அரசு ஊழியர்களுக்கு முன்கூட்டியே இந்த மாத சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
5 நாள் வேலை நடைமுறை உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அனைத்து வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் வரும் 28ம் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரை வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தை அறிவித்துள்ளனர். மேலும், 26 மற்றும் 27ம் தேதிகள் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவதால், தொடர்ந்து 5 நாட்கள் வங்கிச் சேவைகள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், வங்கிகள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக, அரசு ஊழியர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முன்கூட்டியே இந்த மாத சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. அதாவது, நாளை (செப்.,25) அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதாக தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பென்ஷன்தாரர்களுக்கான தொகையை நாளை விடுவிக்கக்கோரி மத்திய நிதியமைச்சகம் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.