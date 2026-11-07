பத்திர பதிவுத்துறையை தனியார் மயமாக்கும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை: அமைச்சர்
பத்திர பதிவுத்துறையை தனியார் மயமாக்கும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை: அமைச்சர்
ADDED : நவ 07, 2026 03:14 PM
ராசிபுரம்: ‘‘பத்திர பதிவுத்துறையை தனியார் மயமாக்கும் எண்ணம், அரசுக்கு எப்போதும் இல்லை,’’ என, அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தெரிவித்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவையொட்டி, நேற்று இரவு, முதல் முறையாக நடந்த வண்டி வேடிக்கை நிகழ்ச்சியை, வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தொடங்கி வைத்தார்.
அப்போது, அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
‘மாதிரி பதிவு மையங்கள்’ என்பது முன்னோடி திட்டமாக, ஐந்து இடங்களில் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், பத்திர பதிவுத்துறையை தனியார்மயமாக்க போவதாகவும், ஊழியர்கள் ஆட்குறைப்பு செய்ய உள்ளதாகவும் ஆதாரமற்ற வதந்திகளை சிலர் பரப்பி வருகின்றனர்.
துறையில் பணியாற்றும் எந்தவொரு அலுவலர் அல்லது ஊழியர்களும் குறைக்கப்படமாட்டார்கள். பத்திர பதிவுத்துறையை தனியார் மயமாக்கும் எண்ணம், தமிழக அரசுக்கு துளியும் இல்லை என்பதை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மேலும், ஜி.எஸ்.டி., வரி வருவாயில் தமிழகத்தில் எவ்வித சரிவும் ஏற்படவில்லை. 3 சதவீதம் வரை வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. ‘ஸ்டார் 3.0’ மென்பொருள் பயன்பாட்டில், இணையதள வேகம் குறைவாக உள்ளது.
சில மாதங்களில் அனைத்து சேவைகளும் முழு வேகத்தில் இயங்கும் நிலை உருவாகும். இதுவரை ஆன்லைன் முறையில் கிட்டத்தட்ட, 2.50 லட்சம் ஆவணங்கள் வெற்றிகரமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.