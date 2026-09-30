'அரசு மருத்துவமனை பிரசவங்களால் மக்களுக்கு ரூ.685 கோடி மிச்சமாகும்'
'அரசு மருத்துவமனை பிரசவங்களால் மக்களுக்கு ரூ.685 கோடி மிச்சமாகும்'
ADDED : செப் 30, 2026 02:53 AM
சென்னை: 'அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவம் பார்ப்பதால், ஒரு லட்சம் குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு, 685 கோடி ரூபாய் மிச்சமாகும்' என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
அவரது அறிக்கை:
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கு பின்னால், ஒரு ஆழமான, வலுவான பொருளாதார கோட்பாடு உள்ளது. பல்வேறு மகப்பேறு சேவைகள் கட்டணம் இல்லாமல், அரசு மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்படுகின்றன.
ஆனாலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் நடக்கும் பிரசவங்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து உள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளில், ஒரு குடும்பம் பிரசவத்திற்காக செலவிடும் தொகை, 1,412 ரூபாய். தனியார் மருத்துவமனையில் பிரசவம் நடந்தால், 69,914 ரூபாய் செலவாகிறது. தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு பதிலாக, அரசு மருத்துவமனைகளை தேர்ந்தெடுக்கும்போது, அவர்களின் கையில் சராசரியாக 68,500 ரூபாய் மிச்சமாகும்.
அதன்படி, ஒரு லட்சம் குடும்பங்கள் அரசு மருத்துவமனைகளை நோக்கி திரும்பினால், ஆண்டுக்கு, 685 கோடி ரூபாய் அவர்களிடம் எஞ்சியிருக்கும்.
தங்கத்தின் மதிப்பு ஆண்டிற்கு ஆண்டு கூடிக் கொண்டே இருக்கும் நிலையில், குழந்தை வளர வளர குடும்பத்தின் பொருளாதார பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
தங்க மோதிரம் பெறுவதற்காக, அரசு மருத்துவமனையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது அரசின் நோக்கம் இல்லை. தரமான மருத்துவ சேவை, பாதுகாப்பான குடிநீர், சுகாதாரமான கழிப்பறைகள் ஆகியவை உறுதிப்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.