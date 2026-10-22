பாரா ஆசிய போட்டி வீராங்கனைகளுக்கு அரசு ஊக்கத்தொகை

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சென்னை: பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில், வெண்கல பதக்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனைகளுக்கு, முதல்வர் விஜய் ஊக்கதொகை அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
ஜப்பானில் நடந்து வரும் பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில், பேட்மிண்டன் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அணியில் இடம்பெற்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த வீராங்கனை மனிஷா ராமதாசுக்கும் வாழ்த்துகள்.
இந்த சாதனையை பாராட்டும் வகையில். மனிஷா ராமதாசுக்கு, தமிழக அரசு வாயிலாக, 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். மனிஷா ராமதாஸ், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் வெண்கல பதக்கம் வென்றதற்கும், 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கல பதக்கம் வென்ற நித்யஸ்ரீக்கும், 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
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சென்னை: பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில், வெண்கல பதக்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனைகளுக்கு, முதல்வர் விஜய் ஊக்கதொகை அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
ஜப்பானில் நடந்து வரும் பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில், பேட்மிண்டன் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அணியில் இடம்பெற்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த வீராங்கனை மனிஷா ராமதாசுக்கும் வாழ்த்துகள்.
இந்த சாதனையை பாராட்டும் வகையில். மனிஷா ராமதாசுக்கு, தமிழக அரசு வாயிலாக, 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். மனிஷா ராமதாஸ், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் வெண்கல பதக்கம் வென்றதற்கும், 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கல பதக்கம் வென்ற நித்யஸ்ரீக்கும், 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.