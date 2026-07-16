'இ - சேவை' மைய பணியாளர்களின் போராட்டத்தை தடுக்க அரசு அறிவுறுத்தல்
'இ - சேவை' மைய பணியாளர்களின் போராட்டத்தை தடுக்க அரசு அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:22 PM
சென்னை: 'இ - சேவை மைய பணியாளர்கள், வரும், 20ம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க, தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்திடம் தமிழக அரசின், 'கேபிள் டிவி' நிறுவனம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில், 25,000 'இ - சேவை' மையங்கள் உள்ளன. இவற்றை, தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், அரசு, 'கேபிள் டிவி' நிறுவனம் மற்றும் தனியார் பலர் நடத்துகின்றனர். இந்த மையங்களின் வாயிலாக, வருவாய் துறை, மாநகராட்சி, மின் வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு துறைகளின், 410 சேவைகளை, அலுவலகங்களுக்கு செல்லாமலே மக்கள் பெறலாம்.
அனைத்து தாலுகா அலுவலகங்களிலும் உள்ள இ - சேவை மையங்களை, அரசு, 'கேபிள் டிவி' நிறுவனம் நடத்துகிறது. இவற்றில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள், ஒப்பந்த நிறுவனம் வாயிலாக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். ஒரு மையத்தில் சராசரியாக, தலா இருவர் பணிபுரிகின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழக தரவு உள்ளீட்டாளர்கள் சங்கம் சார்பில், பல ஆண்டுகளாக பணிபுரியும், ஆதார் மற்றும் இ - சேவை மைய பணியாளர்களை பணிநிரந்தரம் செய்வது, மாதம் குறைந்தபட்சம், 26,000 ரூபாய் சம்பளம் வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சென்னையில் வரும், 20ம் தேதி, மாநிலம் தழுவிய உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.
இதனால், 'இ - சேவை' மையங்களின் பணிகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, 'இ - சேவை' மைய பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க, அவர்களுடன் பேச்சு நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, ஒப்பந்த நிறுவனத்திடம், அரசு கேபிள், 'டிவி' நிறுவனம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.