விவசாய நிலங்கள் வகைப்பாடு மாற்றம் புதிய வழிமுறைகளை வெளியிட்டது அரசு
விவசாய நிலங்கள் வகைப்பாடு மாற்றம் புதிய வழிமுறைகளை வெளியிட்டது அரசு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
சென்னை: நன்செய் விவசாய நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றம் செய்ய, புதிய கட்டுப்பாடுகளை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை பிறப்பித்துள்ளது.
தமிழகத்தில், விவசாய நிலங்களை வீட்டு மனைகளாக மாற்றுவதை கட்டுப்படுத்த, பல்வேறு விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன. இதன்படி, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான, சி.எம்.டி.ஏ., மற்றும் நகர் ஊரமைப்பு துறையான, டி.டி.சி.பி., போன்றவற்றில், கட்டுமான திட்ட அனுமதி தரும் பணிகள், ‘ஆன்லைன்’ முறைக்கு மாற்றப்பட்டன.
இதில், கட்டுமான திட்ட அனுமதி மட்டுமல்லாது, நில வகைப்பாடு மாற்றும் பணிகளும் ஒற்றை சாளர முறைக்கு மாற்றப்படும் என்று அரசு அறிவித்தது. இதன்படி ஒற்றை சாளர முறைக்கான இணையதளத்தில், விண்ணப்பங்களை பதிவிடும் போது, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் அடங்கிய அரசாணையை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விபரம்:
* நகர் ஊரமைப்பு சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் அடிப்படையில், நன்செய் நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றால், ஒற்றை சாளர முறை இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
* விண்ணப்பதாரர் பெயருக்கு அந்த நிலம் விற்கப்பட்ட அல்லது குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட ஆவணம், பட்டா பிரதியை சுயசான்றுடன் இணைக்க வேண்டும். அந்த நிலத்தின் வடிகால் அமைப்பு குறித்த வரைபடத்தை இணைக்க வேண்டும்.
* நிலத்தின் வரைபடம், மனைப்பிரிவு வரைபடம், கட்டட வரைபடம் போன்றவற்றை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தின், 5,300 சதுரடி சுற்றளவுக்கு தற்போதைய வளர்ச்சி நிலவரம் குறித்த வரைபடத்தையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
* அந்த நிலம், அரசு புறம்போக்கு இல்லை என்பதற்கான பிரமாண பத்திரம், நன்செய் நிலத்துக்கான சிட்டா, அடங்கல் போன்ற ஆவணங்களின் பிரதிகளையும், சுயசான்றுடன் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
* அத்துடன் வருவாய் கோட்டாட்சியர், வேளாண் துறை இணை இயக்குநர், நீர்வளத் துறை செயற்பொறியாளர் ஆகியோரின் தடையின்மை சான்றிதழ் இணைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.