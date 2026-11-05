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விவசாய நிலங்கள் வகைப்பாடு மாற்றம் புதிய வழிமுறைகளை வெளியிட்டது அரசு

விவசாய நிலங்கள் வகைப்பாடு மாற்றம் புதிய வழிமுறைகளை வெளியிட்டது அரசு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM

ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM

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சென்னை: நன்செய் விவசாய நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றம் செய்ய, புதிய கட்டுப்பாடுகளை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை பிறப்பித்துள்ளது.

தமிழகத்தில், விவசாய நிலங்களை வீட்டு மனைகளாக மாற்றுவதை கட்டுப்படுத்த, பல்வேறு விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன. இதன்படி, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான, சி.எம்.டி.ஏ., மற்றும் நகர் ஊரமைப்பு துறையான, டி.டி.சி.பி., போன்றவற்றில், கட்டுமான திட்ட அனுமதி தரும் பணிகள், ‘ஆன்லைன்’ முறைக்கு மாற்றப்பட்டன.

இதில், கட்டுமான திட்ட அனுமதி மட்டுமல்லாது, நில வகைப்பாடு மாற்றும் பணிகளும் ஒற்றை சாளர முறைக்கு மாற்றப்படும் என்று அரசு அறிவித்தது. இதன்படி ஒற்றை சாளர முறைக்கான இணையதளத்தில், விண்ணப்பங்களை பதிவிடும் போது, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் அடங்கிய அரசாணையை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விபரம்:

* நகர் ஊரமைப்பு சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் அடிப்படையில், நன்செய் நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றால், ஒற்றை சாளர முறை இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

* விண்ணப்பதாரர் பெயருக்கு அந்த நிலம் விற்கப்பட்ட அல்லது குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட ஆவணம், பட்டா பிரதியை சுயசான்றுடன் இணைக்க வேண்டும். அந்த நிலத்தின் வடிகால் அமைப்பு குறித்த வரைபடத்தை இணைக்க வேண்டும்.

* நிலத்தின் வரைபடம், மனைப்பிரிவு வரைபடம், கட்டட வரைபடம் போன்றவற்றை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தின், 5,300 சதுரடி சுற்றளவுக்கு தற்போதைய வளர்ச்சி நிலவரம் குறித்த வரைபடத்தையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

* அந்த நிலம், அரசு புறம்போக்கு இல்லை என்பதற்கான பிரமாண பத்திரம், நன்செய் நிலத்துக்கான சிட்டா, அடங்கல் போன்ற ஆவணங்களின் பிரதிகளையும், சுயசான்றுடன் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

* அத்துடன் வருவாய் கோட்டாட்சியர், வேளாண் துறை இணை இயக்குநர், நீர்வளத் துறை செயற்பொறியாளர் ஆகியோரின் தடையின்மை சான்றிதழ் இணைக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ரியல் எஸ்டேட் தரப்பில் வரவேற்பு


அகில இந்திய ரியல் எஸ்டேட் கூட்டமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் தேசிய தலைவர் ஆ.ெஹன்றி கூறியதாவது:
நன்செய் நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றுவதை, ஆன்லைன் முறைக்கு மாற்றி, அரசு எளிமைப்படுத்தி உள்ளதை வரவேற்கிறோம். ரியல் எஸ்டேட் துறையின் வளர்ச்சிக்கு இது உதவிகரமாக இருக்கும். வருவாய் துறை, வேளாண் துறை, நீர்வளத்துறையின் தடையின்மை சான்றிதழ் பெற்று, மாவட்ட கலெக்டரின் ஒப்புதல் பெற வேண்டிய நிலை இருந்தது. தற்போது, இதை எளிமைப்படுத்தி இருப்பதால், ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களில் தாமதம் தவிர்க்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



விவசாயிகள் எதிர்ப்பு


புன்செய் நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றுவதில், நகர் ஊரமைப்பு துறை இயக்குநருக்கு அதிகாரம் வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, இந்திய உழவர் உழைப்பாளர் கட்சியின் மாநில தலைவர் வேட்டவலம் கே.மணிகண்டன், முதல்வர் விஜய்க்கு அனுப்பிய கடிதம்:
கடந்த, 2017 முதல் புன்செய் நிலங்களை வகைப்பாடு மாற்றம் செய்ய, வேளாண் துறை இணை இயக்குநரிடம் தடையின்மை சான்றிதழ் பெற வேண்டி இருந்தது. இந்த நடைமுறை மாற்றப்பட்டு, நகர் ஊரமைப்பு துறை இயக்குநர் ஒப்புதல் அளித்தால் போதும் என, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதனால், கள ஆய்வு இன்றி வழங்கப்படும் தடையின்மை சான்றிதழால், நன்கு விளையக்கூடிய நிலங்கள் வீட்டு மனைகளாக மாற்றப்படும் நிலை ஏற்படும். உணவு உற்பத்தி பாதிக்கப்படுவதுடன், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படும். எனவே, இந்த புதிய நடைமுறையை ரத்து செய்து, பழைய நடைமுறையை அமல்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



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