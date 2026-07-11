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நினைவு மண்டபம் அரசு வேலை 'வாட் ப்ரோ, வெரி ராங் ப்ரோ'
நினைவு மண்டபம் அரசு வேலை 'வாட் ப்ரோ, வெரி ராங் ப்ரோ'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:30 AM
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கரூர் சென்ற முதல்வர் விஜய், வழக்கம்போல வசனகர்த்தா கொடுத்த 'ஸ்கிரிப்ட்' படி முழங்கி தள்ளியுள்ளார். தன் தவறை உணராமல், காவல் துறை மீது பழி போடுவது, 'பஞ்ச் டயலாக்' அடிப்பது, 'தில் இருக்கா, திராணி இருக்கா' என, அநாகரிக பேச்சை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.
நடிகரை பார்க்க வந்து இறந்தவர்களுக்கு நினைவு மண்டபம், உறவினர்களுக்கு அரசு வேலை. 'வாட் ப்ரோ, இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ!'
தீர்ந்து போன சக்தியில் இருந்து, குதிரை பேரத்தில் ஆள் பிடிக்கும் முதல்வரே, உங்கள் கட்சியினர் செய்யும் முறைகேடுகள், தினமும் செய்திகளில் வருவதை முதலில் கவனியுங்கள்.
- ஜெயகுமார்
முன்னாள் அமைச்சர்,
அ.தி.மு.க.,