‘தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமான கழகம்’ புதிய பொதுத்துறை நிறுவனத்தை தொடங்கியது அரசு: ரூ.200 கோடிக்கு மேலான கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளும்
‘தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமான கழகம்’ புதிய பொதுத்துறை நிறுவனத்தை தொடங்கியது அரசு: ரூ.200 கோடிக்கு மேலான கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளும்
UPDATED : நவ 08, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:21 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 07:24 PM ADDED : நவ 08, 2026 07:21 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்கட்டமைப்பு பணிகளை விரைவுபடுத்தவும், உலகத்தரத்திலான கட்டடங்களை உருவாக்கவும், ‘தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமானக் கழகம்’ என்ற பெயரில் புதிய பொதுத்துறை நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ள அரசாணை விபரம்:
தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கான கட்டடங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை, பொதுப்பணித்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.
உயர் மதிப்பு
இந்நிலையில், அதிகரித்து வரும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் சர்வதேச அளவிலான தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில், நவீன உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கும் நோக்கில், உயர் மதிப்பு திட்டங்களுக்காக தனியாக பொதுத்துறை நிறுவனம் ஒன்றை அமைக்க அரசு முடிவெடுத்துள்ளது.
அதன்படி, மத்திய அரசின் வீட்டு வசதி நிறுவன மாதிரியை தழுவி, மாநிலத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப, ‘தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமானக் கழகம்’ தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், 200 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் கட்டுமான பணிகளை தரமாகவும், விரைவாகவும் மேற்கொள்வதற்காகவே இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டுஉள்ளது.
இந்த நிறுவனம் அரசு பணிகளை மேற்கொள்வது மட்டுமின்றி, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில், தனியார் நிறுவனங்களால் கோரப்படும் கட்டட கட்டுமான டெண்டர்களிலும் பங்கேற்கும்.
அத்துடன் இந்நிறுவனம் வாயிலாக, நவீன பெருநகரங்கள், தொழில்துறை மையங்கள், தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப நகரங்கள் மற்றும் நவீன வணிக வளாகப் பூங்காக்கள் போன்றவை உலகத்தரம் வாய்ந்த வகையில் உருவாக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்படும்.
மேலும், வெறும் கட்டுமான பணிகளுடன் நின்று விடாமல், பெருந்திட்டங்களுக்கான திட்ட மேலாண்மை ஆலோசனை, சமகால கட்டடக்கலை வரைபடங்கள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் மற்றும் கடுமையான தரக்கட்டுப்பாட்டு சேவைகள் போன்றவற்றை வழங்கும் முன்னணி நிறுவனமாகவும் இது செயல்படும்.
அரசு நிறுவனமாக இருந்தாலும், வெளிச்சந்தை போட்டிகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில், தனியார் நிறுவனங்களின் வணிக ரீதியிலான கட்டுமான ஒப்பந்தங்களிலும் இந்நிறுவனம் நேரடியாகப் பங்கேற்று வருவாய் ஈட்டும்.
அரசாணை
பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் பயன்படுத்தப்படாத நிலங்களை முறையாக கணக்கெடுத்து, அவற்றில் வருவாய் ஈட்டும் வகையிலான புதிய வணிக கட்டடங்களையும் இந்த நிறுவனம் உருவாக்கும்.
ரூபாய், 15 லட்சம் முதலீட்டில் துவக்கப்படும் இந்நிறுவனத்திற்கு, முதற்கட்டமாக, 1 கோடி ரூபாய் தொகுப்பு நிதியாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மூலதனத்தை உயர்த்துவது, செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவது அல்லது பணியாளர்களை உருவாக்குவது போன்றவை தனித்தனியாக பரிசீலிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுஉள்ளது.