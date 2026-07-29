﻿ தர்மபுரியில் விரைவில் அரசு நர்சிங் கல்லுாரி

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சென்னை: தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு, தர்மபுரி பா.ம.க., -- எம்.எல்.ஏ., சவுமியா அனுப்பியுள்ள கடிதம்:
கல்வி, பொருளாதார வளர்ச்சியில் பின்தங்கிய தர்மபுரி மாவட்டத்தில், அரசு நர்சிங் பயிற்சி கல்லுாரி ஏதும் இல்லை.
தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தேவையான அனைத்து வசதிகளும், கட்டமைப்பும் உள்ளதால், அங்கு அரசு நர்சிங் மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கல்லுாரி தொடங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு பதிலளித்து, அமைச்சர் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், 'தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் ஆண்டுதோறும் 100 மாணவர்கள் சேர்க்கும் வகையில், மாதிரி பி.எஸ்சி., நர்சிங் கல்லுாரி விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது' என, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:07 PM
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சென்னை: தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு, தர்மபுரி பா.ம.க., -- எம்.எல்.ஏ., சவுமியா அனுப்பியுள்ள கடிதம்:
கல்வி, பொருளாதார வளர்ச்சியில் பின்தங்கிய தர்மபுரி மாவட்டத்தில், அரசு நர்சிங் பயிற்சி கல்லுாரி ஏதும் இல்லை.
தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தேவையான அனைத்து வசதிகளும், கட்டமைப்பும் உள்ளதால், அங்கு அரசு நர்சிங் மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கல்லுாரி தொடங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு பதிலளித்து, அமைச்சர் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், 'தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் ஆண்டுதோறும் 100 மாணவர்கள் சேர்க்கும் வகையில், மாதிரி பி.எஸ்சி., நர்சிங் கல்லுாரி விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது' என, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.