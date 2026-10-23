50,000 விவசாய மின் இணைப்பு தமிழக அரசு ஒப்புதல்

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சென்னை: தமிழகத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில், 50 ஆயிரம் விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்க, மின் வாரியத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து, தமிழக அரசு நேற்று அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்காக, 127.56 கோடி ரூபாய் மானிய செலவை அரசு ஏற்க உள்ளது. மேலும், விவசாய மின் இணைப்புகளை வழங்க, கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான, 750 கோடி ரூபாயை மின் வாரியம் ஏற்க உள்ளது.
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில், 50 ஆயிரம் விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்க, மின் வாரியத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து, தமிழக அரசு நேற்று அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்காக, 127.56 கோடி ரூபாய் மானிய செலவை அரசு ஏற்க உள்ளது. மேலும், விவசாய மின் இணைப்புகளை வழங்க, கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான, 750 கோடி ரூபாயை மின் வாரியம் ஏற்க உள்ளது.