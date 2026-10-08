பணித்தள பொறுப்பாளர்களை மாற்றும்படி அரசு உத்தரவு

UPDATED : அக் 08, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 08, 2026 06:54 PM
சென்னை: ‘ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தில் பணிபுரியும், பணித்தள பொறுப்பாளர்களை, உடனடியாக மாற்ற வேண்டும்’ என, ஊரக வளர்ச்சி துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
‘வி.ஜி., ராம் ஜி’ ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ், பணியாளர்களை ஒருங்கிணைக்க, பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் பணியாளர்களை கணக்கிட்டு, அவர்களுக்கு பணிகளை ஒதுக்க வேண்டும். பணித்தள பொறுப்பாளர்களை, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் நியமிப்பர். அதன்படி, ஒவ்வொரு, 100 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, பொறுப்பாளர்களை மாற்ற வேண்டும் என, விதிமுறை உள்ளது. ஆனால், தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட பொறுப்பாளர்களில் பலரும், கடந்த ஓர் ஆண்டுக்கும் மேலாக மாற்றப்படவில்லை என்ற புகார் எழுந்தது.
இந்நிலையில், 100 நாட்களுக்கு மேல் பொறுப்பாளர்களாக இருப்போரை கணக்கிட்டு, உடனே அவர்களை மாற்ற வேண்டும் என, அனைத்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கும் உத்தரவிட்டு, ஊரக வளர்ச்சித்துறை சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளது.