﻿ கல்விக்கடன் தொகையை உயர்த்தி வழங்க அரசு திட்டம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:05 AM
சென்னை : ''மாணவர்களின் உயர்கல்விக்காக, பிணை இல்லா கடன் வழங்கவும், கடன் தொகையை உயர்த்தி வழங்கவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது,'' என, தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
முதல்வர் விஜய் தலைமையில், உயர்கல்வித்துறை தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம், கடந்த, 6ம் தேதி நடந்தது. அதில், மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டண விபரங்கள் குறித்து, முதல்வர் கேட்டறிந்தார்.
மாணவர்களுக்கு சரியான முறையில் கல்விக்கடன் கிடைக்கிறதா; அவர்களின் பெற்றோரை வங்கிகள் அலைக்கழிக்கின்றனவா என்பது உட்பட, பல்வேறு விஷயங்களை கேட்டறிந்தார்.
உயர்கல்வியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு, கல்விக் கடனாக தற்போது 7.50 லட்சம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படுகிறது. இதை உயர்த்தி வழங்க, முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.
தகுதியான மாணவர்களுக்கு, பிணையில்லா கடன் வழங்கப்படும். இதுகுறித்த அறிவிப்பு, விரைவில் வெளியாகும். கடந்த ஆண்டு, ஒரு லட்சத்து 2,000 மாணவர்களுக்கு, 863 கோடி ரூபாய் வரை, கல்விக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டு, 1.50 லட்சம் மாணவர்களுக்கு, கல்விக்கடன் கிடைக்க வழி வகை செய்யப்படும். மொத்தம் 3,000 கோடி ரூபாய் வரை கடன் வழங்க, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்விக்கடன் பணிகளுக்காக, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வங்கி சார்பில், ஒரு நோடல் அதிகாரி இருப்பார்.
ஆனால் இம்முறை, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், ஒரு பேராசிரியரை நியமிக்க, தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. அவர் மாணவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.