அரசுப் பள்ளி குடிநீர் தொட்டி இனி, தினமும் பரிசோதனை
அரசுப் பள்ளி குடிநீர் தொட்டி இனி, தினமும் பரிசோதனை
UPDATED : அக் 10, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:55 PM
திருப்பூர்: அரசு பள்ளிகளில், குடிநீர் தொட்டி பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு தொடர்பாக சர்ச்சை எழுந்துள்ள நிலையில், குடிநீரின் தரம், நிறம், வாசனையை ஆய்வு செய்ய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பள்ளிகள் திறப்பதற்கு முன்பும், தண்ணீர் பயன்பாட்டுக்கு முன்பும், குடிநீரில் மாற்றம் அல்லது ரசாயன கலப்பு உள்ளதா என்பதை பரிசோதிக்க வேண்டும். மேல்நிலை, கீழ்நிலை தொட்டிகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் தொட்டிகளை பூட்டி வைத்து, சாவியை, தலைமை ஆசிரியரின் பொறுப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
மேலும், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் வாயிலாக, பள்ளிக்கு தொடர்பில்லாத நபர்களின் நடமாட்டத்தை கண்காணிப்பதுடன், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், குடிநீர் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்து, குளோரினேஷன் செய்த பின்னரே, நீரை வினியோகிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்டம், மானுார் அரசு தொடக்கப்பள்ளியின் குடிநீர்த் தொட்டியில், மலம் கலந்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது. விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும், குடிநீர் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வாய்மொழி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினர்.