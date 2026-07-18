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﻿ 'பெண் குழந்தைகள் கல்வியை உறுதி செய்ய அரசு நடவடிக்கை'; அமைச்சர் ஆதவ்

﻿ 'பெண் குழந்தைகள் கல்வியை உறுதி செய்ய அரசு நடவடிக்கை'; அமைச்சர் ஆதவ்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:49 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:49 PM

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திருவண்ணாமலை: ''குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்தி, பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வியை உறுதி செய்திட அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது,'' என, அமைச்சர் ஆதவ் பேசினார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஜவ்வாதுமலையில் உள்ள ஜமுனாமரத்துாரில், 26வது கோடை விழா நடந்தது. பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், கலெக்டர் வந்தனா கார்க் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.அமைச்சர் ஆதவ் பேசியதாவது:

நாடு வளர்ச்சியடைய பெண் கல்வி முக்கியம். பெண் கல்வியை உறுதிபடுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குழந்தை திருமணத்தால் அவர்களின் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது.

குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்தி, அவர்களுக்கு கல்வியை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஜவ்வாது மலை பழங்குடியின மக்களுக்கு, பட்டா வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இப்பகுதி மலை வாழ் மக்களுக்கு கூடுதல் பள்ளி, மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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