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﻿ முஸ்லிம் கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க அரசு ஆலோசனை

﻿ முஸ்லிம் கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க அரசு ஆலோசனை

ADDED : ஆக 02, 2026 11:00 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:00 PM

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சென்னை: சி றைகளில் உள்ள முஸ்லிம் கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க, த.வெ.க., அரசு ஆலோசனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

த.வெ.க., வட்டாரங்கள் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில், குண்டு வெடிப்பு உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட முஸ்லிம்கள், தண்டனை கைதிகளாக பல்வேறு சிறைகளில் உள்ளனர்.

இவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என, முஸ்லிம் அமைப்புகளும், பல்வேறு கட்சிகளும் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றன.

எனவே அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, முஸ்லிம் கைதிகளை விடுதலை செய்ய, த.வெ.க., மேலிடம் ஆலோசித்தது. ஆனால், குண்டு வெடிப்பு வழக்கில், தண்டனை கைதிகளாக இருப்போரை விடுதலை செய்தால், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும்.

மக்களும் அதிருப்தி அடைய வாய்ப்பு உள்ளது என, காவல்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். அதனால், விடுதலை முயற்சியை கைவிட்டு விட்டு, முஸ்லிம் கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க ஆலோசிக்கப்படுகிறது.

இவ்வாறு அந்த வட்டா ரங்கள் கூறின.

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