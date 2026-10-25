விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு துணை நிற்கும்: முதல்வர் விஜய் உறுதி
விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு துணை நிற்கும்: முதல்வர் விஜய் உறுதி
ADDED : அக் 25, 2026 08:50 PM
சென்னை: ‘சாதனை புரிந்துள்ள வீரர், வீராங்கனையருக்கும், சாதிக்க துடிக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்கும், தமிழக அரசு அனைத்து நிலையிலும் துணை நிற்கும்’ என, முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
ஜப்பானில் நடந்த, 5வது பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற, தமிழகத்தை சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர் – வீராங்கனையர், 3 தங்கம், 5 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் என, மொத்தம், 15 பதக்கங்களை வென்று, சாதனை படைத்துள்ளதற்கு பாராட்டுக்கள்.
தமிழகத்தை சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர் – வீராங்கனையரின் இடையறாத பயிற்சி, தளராத மன உறுதி, இலக்கை அடைவதற்கான அர்ப்பணிப்பு போன்றவற்றின் வழியே, பல்வேறு சவால்களை கடந்து, பதக்கங்களை வென்று, சாதனை படைத்துள்ள, ஒவ்வொரு வீரர்– வீராங்கனையரின் உழைப்பும், வெற்றியும் போற்றத்தக்கது. அவர்களின் சாதனை பயணம் தொடர்ந்திட வாழ்த்துக்கள்.
அவ்வீரர், வீராங்கனையரின் சாதனைகள், தமிழகத்தின் விளையாட்டு திறனையும், இளைஞர்களின் ஆற்றலையும் உலகறிய செய்து, சர்வதேச அரங்கில், இந்தியாவின் பெருமையை மேலும் உயர்த்தி உள்ளது.
சாதனை புரிந்துள்ள வீரர் – வீராங்கனையருக்கும், சாதிக்க துடிக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்கும், என்றும் உறுதுணையாக இருந்து, அவர்களின் திறமைகள் மேலும் வளரவும், வெற்றிகள் பல குவிக்கவும், அனைத்து நிலையிலும் தமிழக அரசு துணை நிற்கும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.