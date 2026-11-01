அரசு மகளிர் கல்லுாரி தேர்வுகள் முதல்வர் வருகையால் ஒத்திவைப்பு
அரசு மகளிர் கல்லுாரி தேர்வுகள் முதல்வர் வருகையால் ஒத்திவைப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 02:58 PM
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில், நாளை நடைபெற இருந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு மகளிர் கல்லுாரி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
புதுக்கோட்டைக்கு நாளை முதல்வர் விஜய் வருகை தருகிறார். இதற்காக, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால், பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து பஸ்கள் மூலமாக கல்லுாரிக்கு வந்து, பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகாமையில் அமைந்துள்ள அரசு மகளிர் கலைக்கல்லுாரிக்கு வரும் மாணவியர், கல்லுாரிக்கு வந்து செல்வதில் பெரும் சிரமங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மாணவியர் நலன் மற்றும் பயண சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, நாளை கல்லுாரி மாணவியருக்கு காலை மற்றும் மாலை என, இரு வேளைகளிலும் நடைபெற இருந்த தேர்வுகள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக, கல்லுாரி நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒத்திவைக்கப்பட்ட தேர்வுகள் அனைத்தும் நவ., 6ம் தேதி நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல, புதுக்கோட்டை – ஆலங்குடி சாலையில் உள்ள துாய மரியன்னை மேல்நிலைப்பள்ளி, கல்லறை திருநாளை காரணம் காட்டி நாளை விடுமுறை அறிவித்து இருந்தது.
முதல்வர் விஜய் வருகையையொட்டி, அன்றைய தினம் விடுமுறை விடக்கூடாது என்றும், ஏற்கனவே கல்லறை திருநாளில் கடந்த ஆண்டு விடுமுறை விடவில்லை. அதனால், இந்த ஆண்டு விடுமுறை விடக்கூடாது என, பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் சண்முகம் அறிவுறுத்தினார்.