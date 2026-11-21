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சென்னையில் அவர் அளித்த பேட்டி;
தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த மசோதாவுக்கு கவர்னர் ஒப்புதல் தந்திருக்கிறார். இது தமிழக அரசுக்கு கிடைத்திருக்கிற மகத்தான பெருமையாக தமிழக மக்கள் கருதுகின்றனர்.
வெளிநாடுகளில் படிக்க செல்லும் மாணவர்கள் சதவீதம் கூடிக் கொண்டே போகிறது. அதை தடுத்து, இந்தியாவிலே வெளிநாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக வசதிகள், குறிப்பாக தமிழகத்தில் கிடைக்க வேண்டும்.
ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் செல்லும் இளைஞர்கள் இனி அவ்வளவு தூரம் பணம் நிறைய செலவழித்து அங்கு படிக்க வேண்டாம். இந்த மசோதா கவர்னர் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறினார்.
தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த மசோதாவிற்கு கவர்னர் ஒப்புதல்; அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த மசோதாவிற்கு கவர்னர் ஒப்புதல்; அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
ADDED : நவ 21, 2026 07:29 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:29 PM
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சென்னையில் அவர் அளித்த பேட்டி;
தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த மசோதாவுக்கு கவர்னர் ஒப்புதல் தந்திருக்கிறார். இது தமிழக அரசுக்கு கிடைத்திருக்கிற மகத்தான பெருமையாக தமிழக மக்கள் கருதுகின்றனர்.
வெளிநாடுகளில் படிக்க செல்லும் மாணவர்கள் சதவீதம் கூடிக் கொண்டே போகிறது. அதை தடுத்து, இந்தியாவிலே வெளிநாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக வசதிகள், குறிப்பாக தமிழகத்தில் கிடைக்க வேண்டும்.
ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் செல்லும் இளைஞர்கள் இனி அவ்வளவு தூரம் பணம் நிறைய செலவழித்து அங்கு படிக்க வேண்டாம். இந்த மசோதா கவர்னர் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறினார்.