மத்திய அரசின் 'மை பாரத் ‛போர்ட்டலில்' இளைஞர்கள் இணைய கவர்னர் அழைப்பு
மத்திய அரசின் 'மை பாரத் ‛போர்ட்டலில்' இளைஞர்கள் இணைய கவர்னர் அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:08 AM
மதுரை: 'மத்திய அரசின் 'மை பாரத்' போர்ட்டலில் இளைஞர்கள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும்' என கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக மத்திய அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை மாநில இயக்குநர் செந்தில்குமார் தெரிவித்தார்.
2023 அக்., 31ல் தேசிய ஒற்றுமை தினத்தன்று பிரதமர் மோடி இளைஞர்களுக்காக 'மேரா யுவ பாரத்' (மை பாரத்) என்ற பிரத்யேக தளத்தை துவக்கி வைத்தார். இளைஞர்களின் லட்சியங்களை நனவாக்குவதற்கும், 'வளர்ந்த இந்தியா 2047' உருவாக்கத்திற்கு பங்களிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு சமமான வாய்ப்புகளை இத்தளம் வழங்குகிறது.
15 முதல் 35 வயதுள்ள இளைஞர்கள், www.mybharat.gov.in என்ற தளத்தில் அலைபேசி அல்லது இமெயில் முகவரி கொண்டு முதலில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பின் பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம், ஊர், விளையாட்டுத் திறன் உள்ளிட்ட விவரங்களை உள்ளீடு செய்து பதிவை நிறைவு செய்ய வேண்டும். பதியப்பட்ட தகவல்களுக்கு ஏற்றார் போல், வேலைவாய்ப்புகள், 'இன்டர்ன்ஷிப்' கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை இளைஞர்கள் பெறலாம்.
இது சம்பந்தமாக கவர்னர் ஆர்.வி.அர்லேக்கரை சந்தித்த செந்தில்குமார், அவருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட பின் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் ஒரு கோடியே 77 லட்சம் இளைஞர்கள் உள்ளனர். அதில் வெறும் 11 லட்சம் பேர் மட்டுமே மை பாரத் போர்ட்டலில் பதிவு செய்துள்ளனர். இதை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் ஆக., 15க்குள் 15 லட்சம் பேர், 2027 மார்ச்சுக்குள் அனைத்து இளைஞர்களும் போர்ட்டலில் இணைக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்போர்ட்டல் இளைஞர்கள் அளிக்கும் விவரங்களுக்கு ஏற்றவாறுதகவல்களை வழங்கி, அவர்களின் வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறது. 2027 ஜன.12ல் விவேகானந்தர் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு க்விஸ், கட்டுரை உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதுபோன்று நடத்தப்படும் பல்வேறுபோட்டிகளில் பங்கேற்க மை பாரத் போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
தமிழகத்தில் இருந்து மாவட்டம் வாயிலாக மொத்தம் 712 தன்னார்வலர்கள் இப்போர்ட்டல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஜூலை 13ல் ஸ்ரீபெரும்புதுார் ராஜிவ் தேசிய இளையோர் மேம்பாட்டு மையத்தில்அவர்களுக்கான தேசிய சேவை தொண்டர்கள் பயிற்சி நிறைவு விழாவில் பங்கேற்க கவர்னருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.
தமிழக இளைஞர்களுக்கான திட்டங்கள் குறித்து கவர்னர் கேட்டறிந்ததாகவும், இளைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து 2047க்குள் வளர்ந்த பாரதம் என்ற இலக்கை அடைய மை பார்த் போர்ட்டல் உதவும்; இளைஞர்களே அடுத்த தலைமுறையை வழிநடத்தவுள்ளதால் போர்ட்டலில் இணைய கவர்னர் அழைப்பு விடுத்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.