வேலுாரில் தி.மு.க., நிர்வாகி பொது பாதை ஆக்கிரமிப்பு ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்
வேலுாரில் தி.மு.க., நிர்வாகி பொது பாதை ஆக்கிரமிப்பு ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:20 PM
சென்னை: வேலுாரில், தி.மு.க., நிர்வாகி பொது பாதையை ஆக்கிரமித்தது கண்டறியப்பட்டு உள்ளதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
வேலுார் மாவட்டம், பள்ளிகொண்டா பகுதியை சேர்ந்த நசுருல்லா என்பவர் தாக்கல் செய்த மனு:
பள்ளிகொண்டா பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள பொது பாதையை ஆக்கிரமித்து, கட்டடம் கட்டப்பட்டு உள்ளது. வருவாய் ஆவணங்களில், ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட பொது தெரு, அரசுக்கு சொந்தமானது.
இதனால் பள்ளி வாகனங்கள், ஆம்புலன்ஸ் போன்ற வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு செய்த சையதுல்லா மற்றும் அவரது மருமகனும், தி.மு.க.,வை சேர்ந்த பள்ளிகொண்டா பேரூராட்சி துணை தலைவர் வாசிம் அக்ரம் ஆகியோர், ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற முடியாது என கூறி மிரட்டினர்.
வேலுார் கலெக்டர், தாசில்தார் உள்ளிட்டோரிடம் புகார் மனு அளித்தும், எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே, ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், நீதிபதி ஆர்.ராஜேஷ்விவேகானந்தன் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் சிறப்பு பிளீடர் சி.பிரபாகரன் ஆஜராகி, ‘‘சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு கண்டறியப்பட்டு உள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் என்பதால், காவல்துறை உதவியோடு ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படும்,’’ என்றார்.
இதைப் பதிவு செய்த நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை தள்ளிவைத்தனர்.