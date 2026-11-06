தி.மு.க., துரைமுருகன் மற்றும் 14 அரசு ஊழியர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு! மணல் குவாரி முறைகேடு விவகாரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி
தி.மு.க., துரைமுருகன் மற்றும் 14 அரசு ஊழியர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு! மணல் குவாரி முறைகேடு விவகாரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி
UPDATED : நவ 07, 2026 12:03 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 12:03 AM ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
- நமது நிருபர் குழு -
தி.மு.க., ஆட்சியில் அரசு நடத்திய, 30 குவாரிகளில், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை மீறி சட்ட விரோதமாக மணல் அள்ளி, 4,730 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியது தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, ஒப்பந்ததாரர் வீடு உட்பட, 30 இடங்களில் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஏச்சம்பாடி, வேலுார் கந்தனேரி, விழுப்புரம் ஏனாதிமங்கலம், புதுக்கோட்டை கூகூர், கரூர் நெரூர் வடக்கு, தஞ்சாவூர் திருச்சனாம்பூண்டி உட்பட, 30 இடங்களில், அரசு மணல் குவாரிகளை நடத்தியது.
இக்குவாரிகளில் இருந்து மணலை அள்ளி, 'யார்டு' எனும் பகுதியில் குவித்து வைத்து, அங்கிருந்து தேவைப்படும் இடங்களுக்கு லாரிகளில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வந்தது.
ஒப்பந்தம்
இப்பணிகளை மேற்கொள்ள, எஸ்.ஆர்., என அழைக்கப்படும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முத்துப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த ராமச்சந்திரன், கரிகாலன் மற்றும் ராமச்சந்திரனின் உறவினர் திண்டுக்கல் ரத்தினம் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் குமாரராஜா, கர்ணன் உள்ளிட்டோர், ஒப்பந்தம் எடுத்து இருந்தனர்.
அவர்கள் அரசு அனுமதித்த அளவை விட கூடுதலாக மணல் அள்ளி, சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தனர்.
'இஸ்ரோ' எனும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவன விஞ்ஞானிகள் மற்றும் உ.பி., மாநிலம் கான்பூர் ஐ.ஐ.டி., நிபுணர்கள் உதவியுடன், அதிநவீன கருவிகள் வாயிலாக, 30 அரசு குவாரிகள் மற்றும் யார்டுகளிலும் ஆய்வு நடத்தினர்.
அப்போது, ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட தொழில் அதிபர்கள், அரசு அனுமதித்த, 490 ஏக்கர் பரப்பளவை தாண்டி, 2,450 ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு, சட்ட விரோதமாக மணல் அள்ளி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது தெரியவந்தது.
நீர்வளத்துறையின் பதிவேட்டில், 4.05 லட்சம் யூனிட் மணல் அள்ளப்பட்டதாக பதிவுகள் உள்ளன. ஆனால், 'இஸ்ரோ' விஞ்ஞானிகள், கான்பூர் ஐ.ஐ.டி., நிபுணர்கள் நடத்திய அறிவியல்பூர்வமான ஆய்வில், அவர்கள் சட்ட விரோதமாக, 27.70 லட்சம் யூனிட் மணல் அள்ளி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
மணல் விற்றதன் வாயிலாக அரசுக்கு, 36.45 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்து இருப்பதாக ஆவணத்தில் பதிவுகள் உள்ளன. ஆனால், ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட மணல் அள்ளி, 4,730 கோடி ரூபாய்க்கு விற்று, அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தி இருப்பது அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழக காவல் துறையின் டி.ஜி.பி.,யாக சங்கர் ஜிவால் இருந்த போது, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கடிதம் எழுதினர். ஆனால், தி.மு.க., ஆட்சி நடந்ததால், ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
வழக்குப்பதிவு
இந்நிலையில், தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, விஜய் முதல்வராகி உள்ள நிலையில், அரசு மணல் குவாரிகளில் நடந்த கொள்ளை குறித்து, ராமச்சந்திரன், ரத்தினம், கரிகாலன், குமாராஜா உள்ளிட்டோர் மீது, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் புதிதாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். அதில், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளின் பெயர்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.
இவ்வழக்கின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், புதுக்கோட்டை ராமசச்சந்திரன், திண்டுக்கல் ரத்தினம் உள்ளிட்டோரின் வீடு, அலுவலகம் என, 30 இடங்களில் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
சோதனையின் முடிவில், லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் வெளியிட்ட அறிக்கை: சென்னை அமலாக்கத்துறை இயக்குநரகம், அறப்போர் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராம் வெங்கடேசன், தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார்கள் அடிப்படையில், தி.மு.க.,வை சேர்ந்த நீர்வளத்துறை முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், ஓய்வு பெற்ற முதன்மை தலைமை பொறியாளர்கள் முத்தையா, ராமமூர்த்தி, நீர்வளத் துறையை சேர்ந்த, 14 அரசு ஊழியர்கள், 10 தனி நபர்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த, 2021 முதல் 2024 வரையிலான கால கட்டத்தில், 28 மணல் குவாரிகளில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. இவற்றில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்ட, நான்கு குவாரிகளில் மட்டும், ஆற்று மணலை கொள்ளை அடித்து, அரசுக்கு 1,427.34 கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக புகார் சொல்லப்படுகிறது.
விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, நேற்று சென்னை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, கரூர், வேலுார், மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, கோவை, சேலம், நாமக்கல், புதுச்சேரி என, 34 நகரங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில், வழக்கு விசாரணையுடன் தொடர்புடைய, 825 ஆவணங்கள், 11 மின்னணு சாதனங்கள், மூன்று வங்கி 'லாக்கர்' சாவிகள், பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.